Gli studenti ragusani piangono per la prematura scomparsa del professor Gianluca Comandè

La provincia di Ragusa, e in particolare molti studenti, piangono la prematura scomparsa di Gianluca Comandè, 46 anni, insegnante di storia e filosofia al liceo scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa. Gianluca Comandè era conosciuto anche a Scicli e Donnalucata in quanto, nonostante fosse nato a Milazzo, veniva a Scicli in villeggiatura con la famiglia e in particolare a Donnalucata, luogo che lui amava tanto. La mamma è originaria di Scicli ed il padre di Milazzo.

La prematura scomparsa

Da qualche mese si era trasferito a Roma per curarsi in quanto affetto, purtroppo, da una malattia. Gianluca è ricordato non solo per essere stato un professore preparatissimo, ma anche un ragazzo amorevole e gentile. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

© Riproduzione riservata