Gli studenti dell’alberghiero “Principi Grimaldi” di Modica al G7 di Siracusa per i laboratori sul cioccolato

Modica è protagonista al G7 dell’Agricoltura a Siracusa grazie al suo rinomato cioccolato Igp e alla creatività degli studenti dell’Istituto alberghiero Principi Grimaldi. Il Choco Lab, laboratorio permanente dedicato al cioccolato di Modica, sta riscuotendo un grande successo all’interno dell’evento Divinazione Expo, che si tiene in parallelo al G7. L’iniziativa si svolge nella storica cornice di Palazzo Vermexio, nel cuore di Ortigia, e l’istituto modicano è l’unico alberghiero presente ufficialmente nell’area espositiva.

Il laboratorio, attivo tutti i giorni, è guidato da sei studenti supervisionati dal professor Giovanni Roccasalva, che introducono i visitatori ai segreti della lavorazione artigianale del cioccolato di Modica, noto per la sua lavorazione a freddo di origine azteca. Questo cioccolato, unico in Europa a vantare la Indicazione Geografica Protetta (IGP), esalta le note aromatiche del cacao e dello zucchero di canna grezzo. Durante l’evento, i visitatori possono osservare tecniche tradizionali e innovative, come l’uso dell’uovo liquido di Avimed per creare mousse di cioccolato.

La partecipazione al G7, supportata dal Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica e dal Libero Consorzio Comunale, è vista come un’opportunità formativa di grande valore per gli studenti. Il professor Roccasalva ha sottolineato l’importanza di essere presenti in un evento di tale portata, evidenziando come questa esperienza rappresenti una vetrina per la scuola e per il territorio. Anche il dirigente scolastico Bartolomeo Saitta ha ribadito che questa partecipazione offre agli studenti un’occasione unica per mettere in pratica le loro competenze in un contesto internazionale.

L’evento ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, come i ministri Francesco Lollobrigida e Nello Musumeci, che hanno visitato gli stand e apprezzato le creazioni degli studenti. Il Choco Lab si è rapidamente affermato come una delle attrazioni principali, permettendo ai visitatori di scoprire il cioccolato di Modica e la tradizione gastronomica siciliana, guardando al futuro con innovazione e passione.

