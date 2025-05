Gli sciclitani della Colonia Trinacria, storia di migrazione di fine Ottocento. Appuntamento a Palazzo Spadaro

Con il tema “Gli sciclitani della Colonia Trinacria” venerdì a palazzo Spadaro a Scicli si chiude la serie degli otto incontri promossi dal Museo del Costume e dall’Associazione L’Isola, due realtà che da anni riescono a catturare l’attenzione di appassionati e non su temi di particolare interesse storico, sociale e naturalistico. Alle 18 appuntamento a palazzo Spadaro, in via Francesco Mormino Penna. Nella sala Falcone-Borsellino l’incontro moderato da Gaetano Celestre.

“Gli sciclitani della Colonia Trinacria dalla Sicilia al Paraguay, utopia e realtà di fine Ottocento”, questo il tema presentato dalla regista Teresa Bellina, dal professore Giovanni Dinatale, dallo studioso Claudio Trovato e dal professore Marcello Sajia, direttore del corso di laurea in mediazione culturale presso il consorzio universitario di Agrigento.

