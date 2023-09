Gli infermieri assunti durante il Covid a Ragusa manterranno le 36 ore settimanali fino al 31 dicembre

Lavoro a 36 ore settimanali per gli 84 infermieri assunti durante l’emergenza Covid a Ragusa fino al prossimo 31 dicembre. E’ quanto deciso dall’Asp di Ragusa tramite la delibera n.2147 del 21 settembre. Dunque, il monte ore di lavoro per questo personale, già aumentato lo scorso giugno, verrà confermato anche per i prossimi tre mesi, a partire dal primo ottobre.

UNA DECISIONE IMPORTANTE

Questa decisione è stata presa nel rispetto dei limiti di spesa previsti, al fine di soddisfare le esigenze organizzative e gestionali dei Direttori delle Unità Operative Complesse, oltre a rispondere alle aspettative degli operatori infermieristici. Inoltre, si tiene conto del bisogno di assistenza sanitaria della popolazione.

L’obiettivo principale è quello di garantire una copertura adeguata del personale infermieristico per assicurare un livello ottimale di assistenza sanitaria nel contesto attuale, considerando le sfide legate alla gestione dell’emergenza Covid-19 che, ancora non è del tutto finita.