Gli indiani di Ragusa donano 4000 euro alla Protezione Civile. Ciascuno ha messo da parte un po' del suo stipendio - Ragusa Oggi

Gli indiani di Ragusa donano 4000 euro alla Protezione Civile. Ciascuno ha messo da parte un po’ del suo stipendio

Condividi su:

Hanno raccolto tutti insieme una parte del proprio stipendio, raccogliendo ben 4000 euro che sono stati trasferiti alla Protezione Civile italiana tramite un bonifico. Sono gli “indiani di Ragusa”, una vera e propria comunità i cui componenti, più di un centinaio, operano in molte aziende della provincia iblea. Si occupano soprattutto delle aziende zootecniche per la particolare vocazione alla cura del bestiame, essendo la mucca un animale sacro secondo la loro religione. La comunità è riunita all’interno dell’associazione “Gurdwara Sikh Santag Ragusa” che ha un consiglio direttivo formato da presidente, vicepresidente, segretario e due membri.

A questo organismo fanno capo gli indiani che si sono trasferiti regolarmente in Sicilia, in provincia di Ragusa, regolarmente registrati e molto riservati. “Abbiamo visto che l’Italia aveva bisogno anche da parte nostra e non ci potevamo tirare indietro – spiegano – Abbiamo fatto una raccolta di fondi depositando una parte dello stipendio di ciascuno di noi. La Protezione Civile aveva indicato il codice iban per le donazioni e la nostra comunità ha voluto dare anche il suo piccolo sostegno con la speranza che possiamo contribuire nell’acquisto di presidi sanitari, mascherine e quanto serve in questa fase di emergenza”.

Quella di Ragusa è una piccola comunità. Nel Nord Italia le comunità indiane hanno un elevato numero di iscritti e anche loro hanno fatto delle donazioni importanti, riuscendo a regalare anche un’autoambulanza ad un ospedale.

fonte Michele Barbagallo – La Sicilia