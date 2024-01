Gli “Iblei” che stupiscono. Domenica passeggiata del circolo di Legambiente Kiafura di Scicli nell’entroterra ragusano

Dalle 9 alle 16 per una passeggiata nell’entroterra ibleo con due guide d’eccezione, lo storico Saro Distefano ed il “comandante” Angelo Tidona. Appuntamento domenica 14 gennaio con il trekking di Legambiente Scicli Kiafura che porterà coloro che vorranno fare questa esperienza all’aria aperta alla scoperta di Torre San Filippo e del Muragghiu di Cava Volpe, in territorio di Ragusa. Durante la passeggiata si potranno ascoltare e conoscere racconti e leggende, non ultima quella legata al castello di Torre San Filippo con protagonisti una giovane donna, il marito ed un guardiacaccia, e si potranno ammirare i sorprendenti paesaggi della terra iblea.

Programma.

Appuntamento alle 9 al Foro boario di Ragusa, strada per Chiaramonte Gulfi SP10. Arrivo con mezzo proprio.

Dopo la partenza si raggiungerà Contrada Serre dove è prevista la sosta delle auto. Da qui l’avvio del trekking passando dal “Muragghiu” e proseguire per Torre San Filippo. Qui sosta per il pranzo e poi il rientro, che sarà intorno alle 15.

Il percorso prevede il transito per strade sterrate, mulattiere e sentieri per una lunghezza di circa 5 chilometri andata e ritorno, dei quali 2 in discesa e 2 in salita.