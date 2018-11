Gli "Amici Cacciatori" festeggiano San Martino con un bel gesto di solidarietà - Ragusa Oggi

Gli “Amici Cacciatori” festeggiano San Martino con un bel gesto di solidarietà

Un momento di festa e solidarietà quello organizzato ad Ispica dal Circolo “Amici Cacciatori” in occasione della Festa di San Martino. Una serata all’insegna dell’allegria e della convivialità dove i cacciatori, provenienti da più parti della Sicilia, insieme alle famiglie si sono dati appuntamento per condividere una passione ma anche una giusta causa di solidarietà. A trionfare nel salone del Convento del Carmine, insieme alla mostra di vecchi cimeli di caccia accuratamente allestita dal Circolo con elementi davvero rari, un falco di Harris, maestoso fedele predatore. Ad aprire la serata il sindaco Pierenzo Muraglie il quale ha sottolineato nel suo discorso il valore del cacciatore, conoscitore della natura che preserva e custodisce l’ambiente, come fosse casa propria.

Si è inoltre complimentato per la grande iniziativa di solidarietà portata avanti dal Circolo di Ispica. Una parte dei proventi derivanti dal sorteggio, svoltosi sempre nella serata di San Martino, è stata infatti devoluta al centro diurno per minori di Scicli. La busta è stata consegnata nelle mani di Don Manlio Savarino che si è soffermato sulle attività del centro mostrando una grande stima nei confronti del gruppo ispicese. Nel corso della serata non sono mancate ovviamente le frittelle e il buon vino per brindare a questa iniziativa che sicuramente avrà un seguito così come è stato anticipato dai cacciatori ispicesi.