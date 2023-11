Giuseppe Strano nuovo tecnico del Modica Calcio

Giuseppe Strano neo tecnico del Modica Calcio. Su di lui è ricaduta la scelta del Ds Fabio Arena e dei vertici societari Mattia Pitino e Danilo Radenza.

Il tecnico catanese arriva con il compito di dare un nuovo volto alla formazione rossoblu ed una nuova linfa al gioco della squadra capitanata da Ciccio Vindigni.

UNA LUNGA CARRIERA

Giuseppe Strano, che ha allenato diverse squadre dall’alto blasone come Acireale, Paternò ed Enna, ha subito risposto con entusiasmo alla proposta giunta dalla dirigenza del Modica Calcio, accogliendo la sfida rossoblu e condividendo le ambizioni che la società ha sempre messo in campo giorno dopo giorno.

Sulla panchina modicana arriva una grande personalità che, negli anni, ha dimostrato di essere in grado di gestire al meglio uno spogliatoio importante e ricco di grandi individualità.

“Sono onorato di questa chiamata e non vedo l’ora di iniziare sin da subito il lavoro con questi ragazzi – dichiara mister Strano – Conosco bene questo campionato e sono convinto che si tratta di un girone in cui tutte le avversarie hanno una caratura tecnica alta. Non ci sono più squadre cuscinetto, ma con tutte le formazioni si può vincere come perdere. Arrivo a Modica con il massimo delle ambizioni e sono felicissimo di essere qui, spero di avere accanto solo uomini ambiziosi e che puntano in alto come lo faccio io!”.