Giulio Manservigi al Ragusa Calcio

Giulio Manservigi al Ragusa Calcio. Nato nel 2002 ad Augusta, gioca nel ruolo di difensore esterno basso. Ha raggiunto la notorietà dopo aver vinto il campionato di Eccellenza con la squadra del Siracusa. Manservigi è stato confermato come uno dei nuovi difensori del Ragusa Calcio per la stagione 2023-2024, in cui la squadra parteciperà al campionato di Serie D.

Prima di approdare al Ragusa, Manservigi è cresciuto calcisticamente con il Real Siracusa, con cui ha giocato due campionati di Eccellenza. La scorsa stagione è stata particolarmente fortunata per lui, poiché ha contribuito alla vittoria del campionato con la squadra di Siracusa.

Manservigi si dice entusiasta di unirsi al Ragusa Calcio e di giocare nella nuova squadra.