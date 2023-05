Giro di vite sui rifiuti. A Pozzallo dopo la bonifica del territorio arriva l’era delle sanzioni

Cittadini e commercianti sotto la lente di ingrandimento per evitare che il territorio torni ad essere una discarica. L’attività di rimozione dei rifiuti su tutto il territorio ha un suo contraltare con una serie di controlli che stanno impegnando la Polizia Locale con servizi extra. Già nello scorso fine settimana i controlli hanno interessato il corretto o meno conferimento dei rifiuti da parte dei titolari di attività commerciali e di singoli cittadini. Sia nel centro urbano che in quello extra-urbano. Gravi e molte le violazioni rilevate, contestate e sanzionate.

Si continua nell’attività di monitoraggio e controllo senza dare tregua agli sporcaccioni.

“La lotta all’abbandono dei rifiuti e al non corretto conferimento rappresenta un obiettivo da perseguire in quanto l’immagine della città sia dal punto di vista turistico, che urbano, che sanitario ed economico viene fortemente compromessa – spiega il sindaco Roberto Ammatuna – gli agenti della Polizia Locale, con appostamenti, hanno accertato la cattiva abitudine del conferimento difforme alle regole ambientali dello smaltimento. Questi controlli non si fermeranno e, nei prossimi giorni, verranno intensificati anche con l’ausilio di appositi strumenti d’indagine per mettere davanti alle proprie responsabilità tutti coloro che, con superficialità e maleducazione, deturpano e compromettono l’immagine di un paese con alle porte la stagione estiva”.

Dal palazzo La Pira un chiaro monito.

“Non verranno più tollerati quei comportamenti sconsiderati e incivili.

Quindi invitiamo i cittadini, a prestare la massima attenzione al conferimento dei rifiuti che non possono essere abbandonati nei luoghi e nella modalità non consentite – conclude il primo cittadino pozzallese – invitiamo a differenziare i rifiuti e a prestare attenzione ai giorni di ritiro e, quando non è possibile rispettare tale calendario, di recarsi presso le isole ecologiche che si trovano nei pressi dello stadio comunale e nel piazzale Italia dove i rifiuti possono essere conferiti senza arrecare danno alla città”.

FOTO: repertorio