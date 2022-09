Giro della Sicilia, 6 modicani tentano “l’impresa” in bici. Partiranno da Modica il 26 settembre

Tre di loro hanno già fatto una simile iniziativa lo scorso anno ed è proprio per questo che, adesso, hanno voluto coinvolgere altri amici, rendendo l’esperienza ancora più avvincente. “Dopo la bella esperienza dell’anno scorso – sottolineano Saverio Bonomo, Enzo Roccasalva e Giorgio Ruta – abbiamo voluto condividere la nostra avventura con altri amici ciclisti. Abbiamo ampliato il giro, abbiamo aggiunto altre tappe, abbiamo pianificato il tutto in modo da visitare le principali località della nostra Sicilia”.

A rendere ancora più importante l’impresa, c’è il grande supporto che diverse aziende modicane hanno voluto dare al gruppo: sono ben 20, infatti, le imprese che stanno sponsorizzando la traversata. Giannone Termo Impianti, Autocom 24, La Sfoglia d’oro, Charme of Sicily, Muriana costruzioni, La Pizzeria, Autotrucks, Cyclò, Parisi pneumatici, Fioreria L’Iris, FerraColor di Spadaro Giorgio, Abbate Frutta secca, Edil G impresa edile, Sider Cassisi, Tecno – Elettro riparazioni, Giannone alimenti e zootecnia, Bar Metrò, Traslocart, Autosistem e Giannone alimentari e macelleria sono stati e saranno a fianco degli atleti per questa vacanza a due ruote.

“Vogliamo portare Modica in ogni città che raggiungeremo – dicono dal gruppo – Ringraziamo tutti coloro che stanno credendo nel progetto, tutti gli sponsor. Ci alleniamo da mesi per riuscire a percorrere circa 170 km al giorno e per portare a compimento questa avventura”.

Manca ancora qualche settimana alla partenza ma i sei bikers sono già pronti ad affrontare la sfida. L’appuntamento, quindi, è per il 26 settembre, per poi rientrare a Modica il 1 ottobre.