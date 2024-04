Giovedì, Festa della Liberazione, musei e parchi archeologici regionali saranno aperti gratuitamente. Le altre date di apertura

L’iniziativa, promossa dal Ministero della Cultura, è stata accolta dalla Regione Siciliana con la doppia finalità di rendere accessibile il patrimonio artistico e archeologico a tutti i cittadini siciliani ed ai turisti e di mantenere vivo il ricordo di fatti e accadimenti altamente simbolici per tutto il Paese. L’ingresso libero non sarà solo per il 25 aprile ma anche per le giornate del 2 giugno e del 4 novembre in occasione rispettivamente della Festa della Repubblica Italiana e della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. I musei saranno aperti e saranno fruibili in maniera gratuita in Sicilia, quindi, non solo la prima domenica di ogni mese come era stato disposto già precedentemente.





Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, consultabili sui siti web, con accesso su prenotazione dove previsto.





Ingresso libero anche nelle giornate del 25 aprile, del 2 giugno e 4 novembre in occasione, rispettivamente. della Festa della Repubblica Italiana e della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.





Ecco i siti aperti indicati dalla Regione Siciliana. PALERMO: Castello a mare, Castello della Cuba, Chiostro di Monreale, Chiostro di San Giovanni degli Eremiti, Castello della Zisa, Villino Florio, Oratorio dei Bianchi, Galleria d’arte moderna,

Casina alla Cinese, Museo Antonio Salinas, Museo Etnografico G. Pitrè, Ex Convento della Magione, Palazzo Riso, Palazzo Abatellis, Castello di Maredolce. Aperti anche l’Area archeologica e l’Antiquarium di Solunto, l’Area archeologica Monte Jato ed il Museo regionale di Terrasini.



TRAPANI: Parco archeologico di Segesta, Parco

archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, Parco archeologico “Lilibeo-Marsala”, Area archeologica di Capo Boeo, Museo del Satiro a Mazara del Vallo, Castello Grifeo a Partanna e l’ex Stabilimento Florio a Favignana.



MESSINA: Teatro Antico di Taormina e Palazzo Ciampoli, Parco archeologico Naxos e Taormina, Parco delle Isole Eolie che si sviluppa tra Lipari, Panarea, Filicudi e Salina, Parco archeologico di Tindari ed l’Isola Bella a Taormina.



SIRACUSA: Parco archeologico Siracusa, Eloro, Area archeologica della Neapolis, Villa del Tellaro a Noto, Area archeologica di Megara ad Augusta e Casa Museo Antonino Uccello a Palazzolo Acreide.



ENNA: Parco archeologico Catania e Valle dell’Aci, Parco archeologico Morgantina e Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, Museo di Aidone.



CALTANISSETTA: Parco Archeologico di Gela.



RAGUSA: Area archeologica di Cava d’Ispica, Area archeologica Parco Forza, Convento della Croce a Scicli e Museo regionale di Ragusa.

© Riproduzione riservata