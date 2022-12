Giovedì 22 dicembre sarà annunciato il nuovo vescovo di Noto

Sarà annunciato domani, 22 dicembre, il nuovo vescovo di Noto che succede ad Antonio Staglianò.

L’intero Presbiterio diocesano, i diaconi, i consacrati e il popolo di Dio della Chiesa di Noto, sono stati convocati per domani alle ore 12.00, nella Basilica Cattedrale.

In questo momento il nome che circola negli ambienti ecclesiastici sul possibile successore di Antonio Staglianò, è quello di Salvatore Rumeo, direttore dell’ufficio catechistico diocesano di Caltanissetta. Si tratta, però, soltanto di un’indiscrezione e al momento la diocesi di Caltanissetta non è stata convocata, così come dovrebbe succedere in questi casi.