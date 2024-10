Giovanni Scarpata da Scicli ed i suoi alpaca da…Amadeus, su Discovery Nove

Una felice sorpresa per gli sciclitani ed i tanti amici sparsi per il globo. Giovanni Scarpata, esperto veterinario di Scicli, è stato nel parterre degli ignoti nella trasmissione “Chissà chi è” che il noto conduttore Amadeus tiene nella rete Discovery Nove. Ieri sera il giovane Giovanni Scarpata era fra le persone per i quali si doveva scoprire cosa fanno nella vita fra lavoro ed hobby. Per il giovane veterinario sciclitano, quella dell’allevamento degli alpaca è un hobby. Ha creato venti anni fa il Sicil-alpaca in contrada Zagarone, un allevamento che è diventato meta di curiosi ed appassionati. I concorrenti hanno indovinato l’identità del giovane veterinario sciclitano ed il suo allevare gli alpaca.

Lo scorso anno, nel 2023, Giovanni ed il papà Nino Scarpata hanno festeggiato i 20 anni di allevamento.

Raccontano loro stessi questa esperienza. “È passato tantissimo tempo da quando abbiamo iniziato questa bellissima avventura – spiegano entrambi – quando iniziammo, fummo il primo allevamento del Meridione italiano, da Roma in giù c’eravamo solo noi e devo dire che molte volte è stata frustrante come cosa, eravamo isolati da tutti e nel momento del bisogno le distanze erano ostacoli insormontabili, anche per darsi una mano a vicenda. Esistevano solo i contatti telefonici e come ben sapete, in caso di animali in difficoltà, è difficile che si arrivi a una diagnosi per via telefonica. Ora le cose, fortunatamente, sono per certi aspetti migliorate.Ricordo ancora il giorno di quel lontano Giugno 2003, quando scesero i primi alpaca dal camion, un’emozione indescrivibile dopo mesi e mesi di lunga attesa. C’era anche il nostro Domenico che aveva appena due mesi di età e averlo ancora con noi dopo due decenni di compagnia è un onore. Di sicuro una cosa l’abbiamo imparata, ovvero che nulla è per sempre e ogni momento con loro cerchiamo di godercelo al massimo. Allevare questi splendidi animali prima era soltanto un hobby, ora è diventato uno stile di vita!”.

