Giovanni Romano nuovo attaccante del Ragusa Calcio

Giovanni Romano, un attaccante classe 1996 originario di Giugliano, in Campania, è uno dei nuovi giocatori dell’Ragusa Calcio per la stagione 2023-2024. Romano ha giocato la scorsa stagione con il Lavello nel campionato di Serie D, dopo aver iniziato la stagione con il Termoli. Nel corso della sua carriera, ha giocato anche con squadre come Portici, Santa Maria Cilento, Savoia e Aversa, con sette presenze in Serie C2 nella stagione 2013-2014 con la maglia dell’Aversa.

Romano si dice entusiasta di giocare per la prima volta con una squadra siciliana e si ritiene motivato dalla chiamata del mister Ignoffo, che conosce bene il calcio. È consapevole che Ragusa è una piazza esigente e si impegna a dare il massimo per contribuire alla squadra. Ha l’obiettivo di raggiungere una salvezza tranquilla, ma è pronto a dare il massimo per aiutare la squadra a crescere e raggiungere risultati ancora migliori.

I tifosi possono aspettarsi il massimo impegno da parte di Romano e possono essere fiduciosi che, con la guida del mister Ignoffo, la squadra darà il massimo in campo.

È interessante seguire il percorso di Giovanni Romano con l’Ragusa Calcio e vedere come si adatterà a questa nuova sfida. Auguriamo a lui e alla squadra ogni successo nella stagione che sta per iniziare.