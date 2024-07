Giovanni Ianelli continuerà a vestire la maglia della Virtus Ragusa

Giovanni Ianelli continuerà a vestire la maglia della Virtus Ragusa anche per la prossima stagione. Il giovane playmaker, classe 2000, ha dimostrato di essere un giocatore estremamente duttile e utile alla squadra, grazie alla sua capacità di offrire un grande apporto fisico su entrambi i lati del campo, soluzioni efficaci dal perimetro e in situazioni di difesa schierata, oltre a garantire rotazioni più lunghe nel reparto degli esterni.

Rientrato lo scorso febbraio dopo un’esperienza a Oleggio, Ianelli ha saputo conquistarsi la fiducia dello staff tecnico e del pubblico, diventando un elemento fondamentale nella scalata verso la B Nazionale. Durante le quindici gare della seconda fase, ha registrato una media di 4.3 punti a partita, con un massimo stagionale di 14 punti contro Milazzo in gara-2 dei quarti, e un’ottima percentuale dell’80% ai tiri liberi. Oltre alle cifre, ciò che ha veramente impressionato è stato il suo atteggiamento, la capacità di gestire la pressione e di assumersi responsabilità importanti, dimostrando grandi progressi e diventando un punto di riferimento per i suoi compagni.

“Sono felice di rimanere alla Virtus, nella mia città, e di fare parte del progetto,” ha dichiarato Ianelli. “Il mio desiderio, come squadra, è competere a un livello più alto e disputare una grande stagione. Dobbiamo metterci nella condizione di arrivare a giugno senza avere rimpianti. Ho delle ambizioni, come tutti, ma preferisco tenerle per me, specie perché è un campionato che non conosco e non ho mai giocato prima. Siamo una neopromossa, ma credo che abbiamo le carte in regola per fare bene”.

Ianelli, cresciuto nelle giovanili della Stella Azzurra, continua a dimostrare il suo valore e la sua crescita, contribuendo in modo significativo agli obiettivi della Virtus Ragusa per la stagione 2024/2025.

