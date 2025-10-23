Giovani e imprese unite per un futuro sostenibile: incontro al “Fabio Besta” di Ragusa

Promuovere la cultura della sostenibilità come leva per lo sviluppo economico, sociale e ambientale: è questo l’obiettivo dell’incontro organizzato dall’Associazione Amici del “Fabio Besta”, in programma sabato 25 ottobre 2025, dalle ore 8:30 alle 10:15, presso l’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Statale “Fabio Besta” di Ragusa.

Dal titolo “Sostenibilità e futuro delle imprese: dal rendiconto di sostenibilità scolastico alle opportunità professionali”, l’evento sarà condotto dalla dottoressa Francesca Distefano, presidente dell’Associazione Amici del Fabio Besta, e vedrà la partecipazione di esperti del settore. Tra i relatori principali figurano il professore Pierluigi Catalfo, docente universitario e coordinatore del Corso di Laurea in Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile presso la sede di Ragusa dell’Università di Catania, e il dottor Paolo Battaglia, commercialista e revisore contabile specializzato in strategie aziendali e responsabilità sociale d’impresa.

L’iniziativa si propone di stimolare un dialogo tra studenti, docenti e professionisti sul ruolo fondamentale della sostenibilità nelle scuole e nelle imprese, valorizzando il rendiconto di sostenibilità scolastico come strumento formativo e come ponte verso opportunità professionali nel campo delle tematiche ESG (Environmental, Social and Governance).

