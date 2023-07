Giovane ragusano maltratta e minaccia i propri genitori chiedendogli sempre denaro. Arrestato

La Polizia di Ragusa ha arrestato un giovane di 29 anni accusato di maltrattamenti ed estorsioni nei confronti dei propri genitori. Tale provvedimento era stato emesso dal Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura Ordinaria.

Il soggetto arrestato è un individuo con precedenti specifici per reati contro la persona, accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei propri genitori. Le numerose condotte aggressive tenute dal giovane hanno portato al provvedimento di revoca della misura di sicurezza che era stata precedentemente applicata in modo provvisorio.

IL GIOVANE ERA IN COMUNITA’

Dopo essersi allontanato arbitrariamente da una comunità terapeutica in cui era ricoverato, il ventinovenne tornava ripetutamente a Ragusa presentandosi a casa dei suoi genitori con richieste continue di denaro. I genitori, provati dalle incessanti pressioni, minacce e comportamenti violenti del figlio, hanno deciso di rivolgersi alle Forze dell’Ordine per chiedere aiuto.

Durante la sua permanenza a Ragusa, l’uomo ha mostrato comportamenti violenti anche nei confronti del personale sanitario della struttura terapeutica che visitava per vedere la sua fidanzata ricoverata, così come nei confronti degli impiegati del Comune di Ragusa.

Il giovane è stato ritenuto un soggetto socialmente pericoloso. Di conseguenza, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’ordinanza di custodia in carcere e condotto presso il Carcere di Ragusa dopo le formalità di rito.