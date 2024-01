Giovane fa selfie ma cade in mare. E’ disperso. Ricerche in corso a Punta Braccetto anche tramite soccorsi subacquei

Un uomo tunisino di 35 anni risulta disperso in mare. L’allerta è scattato intorno alle 17; e’stato un amico ad avere chiamato i soccorsi. L’uomo – stando alle prime informazioni – avrebbe perso l’equilibrio a Punta Braccetto in un’area di scogliera, mentre stava scattando un selfie e sarebbe caduto in mare.

Le ricerche si stanno estendendo. In mare ci sono già i mezzi della capitaneria di porto; sul posto anche i vigili del fuoco e polizia di Stato. Sta sopraggiungendo da Catania, nella zona delle ricerche, anche un elicottero della Guardia costiera; in arrivo il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, esperti nell’effettuare operazioni di immersione per recuperi in acqua.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO