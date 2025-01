Giorno della Memoria, le iniziative a Santa Croce

Il Comune di Santa Croce Camerina ha organizzato una serie di iniziative per il Giorno della Memoria, previsto lunedì 27 gennaio, con l’obiettivo di commemorare le vittime dell’Olocausto. L’evento è stato promosso grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, in particolare dell’assessore alla Cultura, Stefania Barone.

Programma delle commemorazioni

Ore 16:00: cerimonia di apposizione di una targa commemorativa in memoria delle vittime dell’Olocausto presso il Palazzo Municipale. L’evento sarà introdotto da interventi delle Istituzioni, dell’Istituto Comprensivo Statale “Psaumide Camarinense” e della Società Santacrocese di Storia Patria.

Ore 18:00: momento di riflessione presso la Biblioteca Comunale “Giovanni Verga”, organizzato dalla Consulta Giovanile di Santa Croce Camerina. A seguire, proiezione del film “Storia di una ladra di libri”.

Dichiarazione del Sindaco Peppe Dimartino

Il sindaco ha sottolineato l’importanza di riflettere sulle atrocità della Shoah per evitare che tali errori si ripetano. “La memoria è un dovere – ha affermato Dimartino – e il ricordo deve tradursi in un impegno per la pace, la solidarietà e il rispetto dei diritti umani. L’apposizione della targa sarà un segno tangibile di questa memoria collettiva. È fondamentale coinvolgere i giovani, come gli studenti dell’istituto Psaumide Camarinense, per assicurare che i valori democratici vengano tramandati alle nuove generazioni”.

