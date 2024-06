Giornate diabetologiche siciliane: appuntamenti anche a Ragusa

Le Giornate Diabetologiche Siciliane, giunte alla loro quinta edizione, si terranno il 14 e 15 giugno al Poggio del Sole Resort di Ragusa. Questo evento, organizzato dal dott. Raffaele Schembari, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna e Diabetologia dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e responsabile scientifico dell’iniziativa, rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento per i professionisti del settore delle malattie metaboliche, diabete e obesità.

L’edizione di quest’anno si arricchisce con una sessione dedicata alla diagnosi e alla terapia del “Diabete mellito in Medicina Interna”, riflettendo l’importanza crescente di un approccio integrato nella gestione di queste patologie complesse. Le oltre 150 iscrizioni ricevute testimoniano l’interesse e l’impegno dei professionisti nei confronti di queste tematiche cruciali.

Il dott. Raffaele Schembari ha sottolineato come le Giornate Diabetologiche Siciliane siano diventate una tradizione consolidata e come l’evento sia cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni. Schembari ha evidenziato l’importanza del continuo aggiornamento e del confronto tra specialisti per offrire un servizio efficiente ai pazienti, che necessitano non solo di competenze scientifiche ma anche di sostegno psicologico per affrontare le malattie con spirito positivo.

L’evento ECM (Educazione Continua in Medicina) è rivolto a una vasta gamma di professionisti sanitari, tra cui medici, infermieri, biologi, dietisti, psicologi e farmacisti. A sostenere questa iniziativa ci sono diverse istituzioni e associazioni, tra cui la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, il Comune di Ragusa, l’ASP di Ragusa, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Ragusa, OPIRAGUSA, l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Ragusa, l’Ordine dei Biologi – Delegazione regionale Sicilia, FADOI, AME, Associazione Medici Diabetologi, SIMDO, ENDOCLUB SICAL, Federfarma Ragusa, FEDERSANITA, la Diocesi di Ragusa e l’Ufficio per la Pastorale della Salute.

Le Giornate Diabetologiche Siciliane si confermano quindi come un evento chiave per il miglioramento della pratica clinica e la promozione della salute pubblica nella gestione delle malattie metaboliche.

© Riproduzione riservata