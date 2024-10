Le comunità energetiche rinnovabili. Un convegno alla biblioteca comunale di Santa Croce

L’evento intitolato “Le Comunità Energetiche Rinnovabili”, in programma giovedì 24 ottobre a Santa Croce nella biblioteca comunale, ha l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale attraverso la creazione delle Comunità Energetiche, con un focus su alcune best practices e casi di studio. Tra i temi centrali ci saranno la transizione energetica e l’efficienza energetica a livello locale.

Durante l’evento, il sindaco Giuseppe Dimartino presenterà il percorso intrapreso per costituire la Comunità Energetica Rinnovabile di Santa Croce. Ci sarà anche la partecipazione del sindaco di Ferla, Michelangelo Giansiracusa, che illustrerà il progetto pionieristico della comunità energetica “CommOnLight” nel suo Comune, realizzato in collaborazione con l’Università di Catania.

Saranno inoltre approfonditi gli aspetti tecnici con gli interventi dell’architetto Gaudenzio Occhipinti, dirigente del Comune di Santa Croce, dell’ingegnere Raffaele Giannone, Energy Manager del Comune, e dell’ingegnere Giuliano Guccione, esperto di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Il sindaco Dimartino ha evidenziato come il Comune di Santa Croce stia lavorando per l’adozione di un modello innovativo che prevede la produzione, il consumo e la condivisione di energia rinnovabile tra enti locali, imprese e cittadini. In un contesto in cui il costo dell’energia continua a crescere, le Comunità Energetiche offrono significativi vantaggi ambientali, economici e sociali. Il Comune ha inoltre avviato interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e delle scuole, con l’installazione di impianti fotovoltaici.

L’evento rappresenta un’importante occasione per sensibilizzare la comunità locale sulle opportunità offerte dalle Comunità Energetiche, anche in termini di accesso ai finanziamenti destinati allo sviluppo delle energie rinnovabili.

