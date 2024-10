Al via la nuova stagione del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. E per gli abbonati c’è una sorpresa in più

A partire da ottobre, il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla ospiterà la nuova stagione teatrale 2024/2025, intitolata “Amore e Arte”, sotto la direzione artistica di Vicky e Costanza DiQuattro. Il cartellone prevede sette spettacoli, ciascuno in doppia replica, tra musica e prosa, con esibizioni corali, monologhi intensi e opere raffinate, offrendo una proposta culturale variegata ed emozionante.

La stagione sarà inaugurata sabato 19 ottobre con lo spettacolo gratuito per gli abbonati “Le donne di Verga tra finzione e realtà”, con adattamento e regia di Ezio Donato. La serata esplorerà il tema dell’amore e delle figure femminili nella vita e nelle opere di Giovanni Verga, accompagnata dalle musiche di Francesco Paolo Frontini e interpretata da un cast di talentuosi musicisti e attori.

Il primo spettacolo in abbonamento sarà “Oltre oceano”, in scena venerdì 25 e sabato 26 ottobre, scritto da Costanza DiQuattro e diretto da Mario Incudine. Protagonista sarà la cantante Lidia Schillaci in una performance di teatro-musica che racconta il viaggio interiore ed esteriore di una donna che lascia la Sicilia per l’America.

Tra gli altri appuntamenti spiccano lo spettacolo “Figli di Abramo” (15 e 16 novembre), interpretato da Stefano Sabelli, e il classico di Pirandello “L’uomo dal fiore in bocca” (13 e 14 dicembre) con Corrado Tedeschi. La stagione include anche opere più contemporanee, come “Tanto vale divertirsi” (11 e 12 gennaio), e si concluderà il 5 aprile con “Eravamo io, Michelangelo, Giulio Cesare, Andersen e Oscar Wilde”, un lavoro originale di Costanza DiQuattro interpretato da Pino Strabioli.

Oltre agli spettacoli per adulti, il “Donnafugata dei Piccoli” offrirà cinque appuntamenti dedicati ai giovani spettatori, realizzati in collaborazione con “Abaco – Il teatro conta” e diretti da Fabio Guastella.

Il Teatro Donnafugata continua così a essere un punto di riferimento per la scena culturale ragusana, con il sostegno di istituzioni locali e numerosi sponsor. Per ulteriori informazioni, prenotazioni e abbonamenti è possibile contattare il teatro al numero 334.2208186 o visitare il sito www.teatrodonnafugata.it.

