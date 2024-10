Pupi e tradizioni in trasferta a Pantelleria, a Palermo il convegno Ai margini dell’Antropocene

Domani, *lunedì 21 e martedì 22 ottobre*, nell’isola di *Pantelleria*, l’*Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari* organizza *Inter(S)action. Patrimoni vivi in dialogo*, un doppio appuntamento di scambio tra tre *Elementi siciliani* iscritti nella* Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco*. L’isola siciliana sarà infatti punto di incontro tra l’*Opera dei pupi*, l’arte della costruzione dei *muretti a secco *secondo le tecniche della comunità pantesca e la coltivazione della *vite ad alberello* di Pantelleria.

L’iniziativa, in collaborazione con il *Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria,* il *Ministero della cultura – Ufficio Unesco* e il *Comune di Pantelleria*, ha lo scopo di favorire un confronto sulle *modalità con cui il patrimonio immateriale contribuisce alla sostenibilità *promuovendo un’armoniosa relazione tra umani e natura.

*Circuitazione, a Pantelleria con gli spettacoli di Opera dei pupi*

Nuovo appuntamento, sempre a *Pantelleria*, con gli *spettacoli di Opera dei pupi *nell’ambito del *progetto di circuitazione regionale* promosso dall’ *Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari – ETS / Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino.*Ad aprire la stagione 2024, che si chiuderà il 23 dicembre, saranno proprio gli *spettacoli in scena nell’isola siciliana*. *Domani e martedì 22 ottobre *avranno luogo *un incontro didattico e uno spettacolo tradizionale*, in collaborazione con il *Comune di Pantelleria.*

*Lunedì 21 ottobre alle 11*, la *scuola media statale Dante Alighieri* ospiterà l’attività di formazione *Il mestiere del puparo.* *Martedì 22 ottobre, alle 18*, nell’oratorio don Bosco Punto Luce della *Chiesa Madre del Ss Salvatore*, la *Compagnia Brigliadoro* metterà in scena lo spettacolo *Duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica.*

*Al Museo seconda giornata del convegno internazionale **Ai margini dell’Antropocene*

*Venerdì 25 ottobre dalle 9*, il *Museo Pasqualino* ospiterà la seconda giornata del *convegno scientifico internazionale **Ai margini dell’Antropocene. Spazi teorici e letterari**.* Il convegno è finanziato dall’Università di Palermo e promosso dal Dipartimento Culture e Società e dal Dottorato in Cultura visuale.

Scopo della giornata è inoltre* indagare antropologicamente i “margini” *della nozione di Antropocene. Il “margine” è una zona di passaggio, di scontro, di contatto, un limite del discorso e della norma, un confine verso cui viene spinto tutto ciò che per effetto di scelte politiche, sociali, culturali non trova cittadinanza in un’idea convenzionale di realtà. Al convegno parteciperanno alcuni dei principali esperti italiani di ecologia letteraria. Chiuderà la giornata, *alle 17*, la presentazione del saggio *Salvatrici del mondo. Personaggi femminili nella fantascienza italiana contemporanea* di* Francesca Fiorentin e Paolo Lago *(Giorgio Pozzi Editore).

Modereranno* Lorenzo Marchese* e *Valeria Cammarata*, saranno *presenti gli autori*.

*Torna la rassegna **Teatro al Museo**: in scena una **Demetra** molto speciale*

*Primo appuntamento con l’attesissima rassegna Teatro al Museo 2024-2025, promossa dal Museo delle Marionette, *che quest’anno spalancherà le porte alla meraviglia spaziando tra i diversi linguaggi del teatro d’immagine.

Si parte* domenica 27 ottobre, alle 17.30 *con *Demetra*, della pluripremiata *compagnia spagnola Olympus kids/Agrupación Señor Serrano*. Uno spettacolo, in collaborazione con *Festival Teatro Bastardo* e in occasione del* Festival Le vie dei Tesori*, in cui i classici si calano nella vita del pubblico attraverso modellini, video, suoni, oggetti. In scena l*e vicende di Demetra e del re Erisittone*, ma anche quelle del nostro pianeta, ora, in un racconto attuale e coinvolgente.

*Info abbonamenti* Info e prenotazioni: 091.328060

*mimap@museomarionettepalermo.it <mimap@museomarionettepalermo.it>*

*www.museodellemarionette.it <www.museodellemarionette.it/>*

ABBONAMENTO

7 spettacoli €35

BIGLIETTI

Intero: € 10,00 | Ridotto (bambini e studenti): € 8,00

BIGLIETTERIA da martedì a sabato ore 10.00 – 18.00 | domenica e lunedì ore 10.00-14.00 e a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo

*Agrupación Señor Serrano*

Compagnia teatrale con sede a Barcellona che crea produzioni originali su aspetti discordanti dell’esperienza umana contemporanea. Gli spettacoli di Señor Serrano mescolano video in diretta, modellini in scala, testi, performance, suoni e oggetti. Le produzioni della compagnia girano a livello internazionale. Agrupación Señor Serrano è stata insignita di numerosi premi, tra cui il Leone d’argento alla Biennale di Venezia nel 2015, il premio Ciutat de Barcelona de Teatre 2017 e il premio FAD Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals 2016.

*Tornano Le Vie dei Tesori con le iniziative del Museo Pasqualino*

*Fino al 3 novembre* tornano *Le Vie dei Tesori* al *Museo delle Marionette* . Cinque weekend all’insegna della cultura e del divertimento con *visite alla collezione*, *spettacoli di Opera dei Pupi* e *laboratori per bambini*.

Il *Museo sarà aperto tutti i weekend di ottobre *(nei giorni di *sabato e domenica*) e il *2 e 3 novembre *dalle *10 alle ore 18 *(orario continuato, ultimo ingresso alle 17.20). Si potrà effettuare una *visita guidata alla collezione della durata di 30 minuti*, per gruppi fino a un massimo di 30 persone.

Inoltre, *sabato alle 17* sarà possibile assistere a *spettacoli tradizionali di Opera dei Pupi* al costo di 8 euro per una durata di 45 minuti e gruppi fino a un massimo di 80 persone. Ecco tutte le info nel dettaglio:

*APERTURA DEL MUSEO PER LE VIE DEI TESORI*

Sab 26 dalle 10 alle 18

Sab 2 – Dom 3 novembre dalle 10 alle 18

*VISITE GUIDATE* Durata di *30 minuti*, per un massimo di *30 persone*

*Prenotazioni al link*: *https://www.leviedeitesori.com/directory-festival/listing/48-museo-internazionale-delle-marionette-a-pasqualino/* <www.leviedeitesori.com/directory-festival/listing/48-museo-internazionale-delle-marionette-a-pasqualino/>

*Gli spettacoli di opera dei pupi, magia quotidiana del Museo*

Hanno aspettato trepidanti il ritorno in scena e ora eccoli tornati, *pupi*, protagonisti degli s *pettacoli quotidiani del Museo delle Marionette. *Pronti a riabbracciare grandi e piccoli, turisti, viaggiatori e habitué di una magia a cui non ci si abitua mai!

Ecco dunque tornare in scena, *ogni* *lunedì alle 11* e da *martedì a sabato alle, alle 17*, *Carlo Magno, Orlando e Rinaldo, Angelica, il mago Malagigi e tantissimi altri personaggi. **Sempre in **Sala teatro** con episodi tratti dall’intramontabile Storia dei paladini di Francia di Giusto Lo Dico.*

*Biglietto: 10 euro (intero) – 8 euro (ridotto)*



