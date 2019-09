Giornata Nazionale sulla SLA. Il 14 settembre il portale di San Giorgio sarà illuminato di verde - Ragusa Oggi

Giornata Nazionale sulla SLA. Il 14 settembre il portale di San Giorgio sarà illuminato di verde

Nella notte tra il 14 e 15 settembre il Portale di S. Giorgio di Ragusa Ibla verrà illuminato di verde in occasione della XII Giornata Nazionale sulla SLA promossa dalla Associazione nazionale che si occupa di persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica, che si celebra il 15 settembre.

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì aderendo alla richiesta del presidente della sezione A.I.S.L.A. – Area Vasta della Sicilia Orientale, Orazio Arena di illuminare in occasione di tale ricorrenza di verde, colore che richiama il simbolo della stessa associazione, un importante monumento della città, ha disposto che per tutta la nottata del 14 settembre il Portale di San Giorgio sia illuminato di verde.