Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo: a Ragusa, sfilano bambini e docenti

Gli alunni della Direzione Didattica “Paolo Vetri” (scuole primarie Paolo Vetri e Cesare Battisti), insieme ai loro docenti, hanno celebrato la Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo con una passeggiata e giochi nel centro della città. Durante la passeggiata, hanno sfilato portando cartelloni, striscioni, nastri e coccarde di colore blu, simbolo dell’autismo.

IL CORTEO

Il corteo è partito da Piazza Libertà e ha attraversato via Roma e corso Italia, per poi arrivare in Piazza San Giovanni, dove sono stati organizzati giochi di gruppo. Prima dell’inizio dei giochi, hanno preso la parola la dirigente scolastica, professoressa Beatrice Lauretta, e l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa, Catia Pasta. L’Assessore ha rivolto un caloroso saluto agli alunni e agli insegnanti, sottolineando l’impegno delle istituzioni locali a sostegno dei ragazzi con autismo e delle loro famiglie.

UNA GIORNATA SPECIALE

La Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo si celebra il 2 aprile ma quest’anno, dato che le attività didattiche erano sospese per le festività pasquali, alcune scuole si sono organizzate qualche giorno dopo. E’ stata istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico.

I disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD) sono un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo.

I sintomi e la loro severità possono manifestarsi in modo differente da persona a persona, conseguentemente i bisogni specifici e la necessità di sostegno sono variabili e possono mutare nel tempo. Per questo è fondamentale progettare interventi individualizzati e calibrati su bisogni specifici.

Concordemente al dato internazionale, in Italia si stima che 1 bambino su 77, nella fascia di età 7-9 anni, presenti un disturbo dello spettro autistico.

