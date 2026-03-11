Giornata Mondiale del Rene: a Ragusa consulenze gratuite con i nefrologi

In occasione della Giornata Mondiale del Rene, giovedì 12 marzo, l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ASP di Ragusa offrirà ai cittadini un servizio di consulenza telefonica dedicato, attivo dalle 9.00 alle 17.00. Chiamando i numeri 0932-448151 e 0932-448152 sarà possibile parlare direttamente con i nefrologi per ricevere informazioni su prevenzione, stili di vita, patologie renali e donazione di organi.

L’iniziativa, promossa dal reparto diretto dal dottor Walter Morale presso il P.O. “Maggiore-Baglieri” di Modica, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su una patologia diffusa ma spesso poco conosciuta. In Italia circa 4,5 milioni di persone convivono con una malattia renale cronica, mentre nel mondo i pazienti sono circa 850 milioni, oltre il 10% della popolazione globale.

«Vogliamo offrire ai cittadini un canale diretto per rispondere ai dubbi e alle curiosità sulla salute dei reni», spiega il dottor Morale. «Durante la giornata sarà possibile ricevere indicazioni sulle principali patologie renali, sui comportamenti di prevenzione e su temi importanti come la donazione di organi e il trapianto da donatore vivente».

La Giornata Mondiale del Rene rientra nel progetto nazionale “Porte Aperte in Nefrologia”, promosso dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) e dalla Società Italiana di Nefrologia (SIN). L’iniziativa prevede in diverse città italiane attività di informazione e screening gratuiti, con l’obiettivo di favorire la diagnosi precoce delle patologie renali.

La comunità scientifica ricorda alcune semplici regole per proteggere la salute dei reni: svolgere regolare attività fisica, seguire un’alimentazione equilibrata, controllare pressione e glicemia, non fumare, mantenere una corretta idratazione e sottoporsi periodicamente a controlli medici. Particolare attenzione va all’uso dei farmaci, in particolare antinfiammatori, per evitare danni renali. «L’obiettivo – conclude il dottor Morale – è intercettare la malattia nelle fasi iniziali, quando spesso non dà sintomi ma può essere trattata efficacemente, prevenendo conseguenze più gravi come dialisi o trapianto».

