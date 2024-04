Giornata Mondiale del Libro: a Santa Croce, si potranno scambiare i volumi in diverse zone della città

L’iniziativa “Un libro, due vite” promossa dall’assessore alla Cultura del Comune di Santa Croce, Stefania Barone, in occasione della Giornata Mondiale del Libro è un’occasione preziosa per promuovere la circolazione e il riutilizzo dei libri in città.

IL LIBRO SI POTRA’ SCAMBIARE IN TRE PUNTI DELLA CITTA’

Lo scambio di libri in tre punti strategici della città offre ai cittadini la possibilità di dare nuova vita ai propri libri e di scoprire nuove letture senza dover necessariamente acquistare nuovi volumi. Questo non solo favorisce la condivisione della cultura e la diffusione della conoscenza, ma anche il risparmio economico e la riduzione dello spreco. I tre punti individuati si trovano presso la biblioteca comunale, il nuovo Sportello del cittadino, nei bassi del palazzo comunale e dall’1 giugno all’Info Point di Punta Secca.

La varietà di testi ammessi, che include narrativa, libri per ragazzi, saggi, guide di viaggio, libri di musica e biografie, assicura un’ampia gamma di scelte per i lettori interessati a partecipare allo scambio. Limitare l’ammissione di testi come enciclopedie, riviste, periodici e manuali contribuisce a mantenere la qualità dell’offerta e a garantire che i libri scambiati siano davvero appetibili per i potenziali lettori.

Con un massimo di tre libri per ciascun partecipante, si assicura una distribuzione equa delle risorse disponibili e si evita che l’iniziativa diventi ingestibile o che venga abusata.

In definitiva, “Un libro, due vite” rappresenta un’iniziativa intelligente e inclusiva che promuove la cultura della condivisione, del rispetto per l’ambiente e della diffusione della lettura, contribuendo così a arricchire la vita culturale della comunità locale.

© Riproduzione riservata