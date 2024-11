Giornata Mondiale del Diabete: tutti gli appuntamenti a Ragusa a cura dell’AIAD

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre, l’AIAD – Associazione Italiana Assistenza ai Diabetici – rinnova il suo impegno a supporto delle persone con diabete, sensibilizzando la comunità di Ragusa sulla prevenzione, diagnosi precoce e miglioramento della qualità della vita per chi vive con questa patologia. Il diabete è una malattia cronica che colpisce milioni di persone in tutto il mondo, e da trent’anni l’AIAD lavora per migliorare la vita delle persone diabetiche, offrendo assistenza specialistica, supporto emotivo, e risorse informative.

Il tema di quest’anno, “Diabete e Benessere: oltre la salute per vivere ogni giorno al meglio”, riflette l’impegno dell’AIAD nel promuovere uno stile di vita sano, la prevenzione e il supporto alla ricerca. Grazie alla collaborazione con diverse realtà locali come il Comune di Ragusa, il Liceo “Enrico Fermi”, l’ASP, la Federazione Diabete Sicilia, il Centro Commerciale “Le Masserie”, il Lions Club Ragusa Host, Medicare e Medical Supporti, l’AIAD ha organizzato eventi e iniziative per coinvolgere la comunità.

Gli eventi principali in programma

14 novembre, Liceo “Enrico Fermi” di Ragusa: Un incontro informativo con studenti, personale scolastico e famiglie sui temi dell’alimentazione, dell’attività fisica e del supporto psicologico nella gestione del diabete, seguito da uno screening gratuito.

14 novembre, Comune di Ragusa: Il palazzo comunale sarà illuminato di blu, colore simbolo della Giornata Mondiale del Diabete.

Dal 14 al 17 novembre, Medical Supporti Ragusa: Screening gratuiti per la prevenzione del piede diabetico con un “Esame Barometrico Computerizzato” (prenotazioni al numero 0932/654088).

17 novembre, Centro Commerciale “Le Masserie” di Ragusa: Dalle 16.00 alle 19.00, screening gratuito nella zona appositamente attrezzata del centro commerciale.

Gianna Miceli, presidente dell’AIAD, ha dichiarato: “In questa Giornata Mondiale del Diabete, riflettiamo sulle sfide quotidiane delle persone affette da questa patologia e ci impegniamo a lavorare insieme per un futuro migliore. Sostenendo la prevenzione, la diagnosi precoce e la ricerca, possiamo fare la differenza e migliorare la vita delle persone con diabete.”

Per maggiori informazioni sulle iniziative della Giornata Mondiale del Diabete e i servizi offerti dall’Associazione, è possibile visitare il sito www.aiadragusa.it o seguire l’AIAD su Facebook (Aiad-onlus Ragusa).

