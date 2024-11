Giornata Mondiale del Diabete: l’ambulatorio di Ragusa offre uno screening gratuito della glicemia

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che ricorre il 14 novembre, l’Ambulatorio di Diabetologia di Ragusa offre una giornata di screening e sensibilizzazione con accesso libero ai cittadini. La Struttura complessa di Medicina generale, guidata dal dottor Raffaele Schembari, si impegna a promuovere la prevenzione e la cura del diabete attraverso informazione e formazione. Come sottolinea Schembari, “informazione e formazione sono il primo passo fondamentale; il diabete può essere diagnosticato e spesso prevenuto con semplici modifiche allo stile di vita e senza farmaci, specialmente nella forma più comune”.

La giornata mondiale del diabete

La Giornata Mondiale del Diabete, istituita nel 1991 dall’IDF e dall’OMS, mira ad aumentare la consapevolezza sul diabete e le sue conseguenze. Durante questa giornata, presso il piano terra del P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa, sarà possibile sottoporsi gratuitamente allo screening della glicemia dalle 9 alle 12. Attraverso un semplice glucometro, i cittadini potranno misurare il livello di glucosio nel sangue, uno strumento essenziale per diagnosticare il rischio di diabete.

Schembari richiama l’attenzione sui dati preoccupanti legati al diabete tipo 2 e all’obesità, due delle più gravi epidemie sanitarie attuali. Tra i pazienti diabetici, il tasso di mortalità cardiovascolare è del 7,9%, con un rischio di malattie cardiovascolari da due a quattro volte più alto rispetto al resto della popolazione. Stime recenti indicano che sovrappeso e obesità sono responsabili di oltre 1,2 milioni di decessi annuali nella Regione europea dell’OMS, pari a oltre il 13% della mortalità totale.

Il messaggio di Schembari è chiaro: adottare un sano stile di vita è la strategia migliore per prevenire il diabete tipo 2 e l’obesità. I quattro pilastri per questa prevenzione includono il controllo del peso corporeo, una dieta sana ed equilibrata, attività fisica moderata e regolare, e la rinuncia al fumo. La giornata di sensibilizzazione a Ragusa rappresenta un’opportunità importante per avvicinare la cittadinanza alla consapevolezza e alla prevenzione di questa patologia silenziosa ma pericolosa.

