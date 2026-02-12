Giornata da dimenticare all’aeroporto di Comiso: Disagi, voli rimandati di ore e passeggeri imbufaliti

COMISO – Una giornata da archiviare in fretta per l’aeroporto “Pio La Torre” di Comiso, dove oggi si sono registrati pesantissimi ritardi sui collegamenti con Roma e Milano, con ripercussioni sia sulle partenze sia sugli arrivi. A farne le spese, centinaia di passeggeri rimasti bloccati per ore nello scalo, tra attese interminabili e informazioni giudicate insufficienti.

Il volo per Milano Linate previsto alle 12.10 è stato riprogrammato nel pomeriggio, prima alle 15,30 poi alle 18, poi 18,30 e infine con partenza effettiva alle 19,30. Non è stato poi operato da un aeromobile Aereoitalia, come previsto inizialmente.

Il velivolo della compagnia non era infatti disponibile e si è reso necessario far arrivare nel pomeriggio un aereo della Trade Air proveniente da Napoli. Solo dopo l’arrivo del mezzo sostitutivo il volo è potuto decollare, alle 19.30. Una soluzione tampone che ha ulteriormente allungato i tempi e alimentato il malcontento tra i viaggiatori.

In ritardo anche il collegamento delle 18.50 per Roma Fiumicino – una delle rotte più gettonate, soprattutto nell’ambito della continuità territoriale – che partirà alle 20.30.

Passeggeri esasperati

I ritardi sono stati causati dal forte vento che ha interessato la zona per tutta la giornata, rendendo più complesse le operazioni di decollo e atterraggio. Tuttavia, a esasperare i passeggeri sono state soprattutto le lunghe ore trascorse in aeroporto con aggiornamenti frammentari sugli orari effettivi di partenza.

Con il passare del tempo, la tensione è salita. Dopo ore di attesa, molti viaggiatori si sono detti inferociti per la gestione delle comunicazioni e per la mancanza di certezze. Famiglie, lavoratori e turisti hanno trascorso il pomeriggio semplicemente seduti nelle aree di attesa, in uno scalo dove – tra l’altro – non sono numerosi i negozi, rendendo ancora più pesante la permanenza forzata.

Disagi anche sugli arrivi: rientri dalla Bit in piena notte

Le conseguenze si sono riversate anche su chi doveva arrivare a Comiso. Il volo proveniente da Milano, inizialmente previsto in atterraggio alle 16.50, è stato riprogrammato per le 22.30.

Un ritardo significativo soprattutto perché proprio oggi si concludeva a Milano la Bit, la Borsa Internazionale del Turismo. Diversi operatori turistici siciliani, impegnati nella manifestazione, devono fare i conti con un rientro notturno e con la necessità di riorganizzare trasferimenti e impegni già fissati.

Immagine e servizi sotto osservazione

Se il maltempo può giustificare sul piano tecnico i ritardi, resta il nodo della gestione dei disagi. In molti chiedono maggiore assistenza e comunicazioni più tempestive, oltre a servizi adeguati in caso di attese prolungate.

Per un aeroporto strategico per il territorio ibleo, giornate come questa pesano non solo sui passeggeri ma anche sull’immagine complessiva dello scalo, già alle prese con numeri contenuti e collegamenti limitati. Una giornata segnata da vento forte, voli nel caos e tanta, troppa attesa.

Hanno collaborato Francesca Cabibbo, Cinzia Vernuccio e Michele Barbagallo

