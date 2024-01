Gioielli, auto e cellulari: tre furti in due settimane a Ibla, denunciati i responsabili

Tre casi di furto a Ibla nelle prime due settimane dell’anno ma i responsabili sono stati denunciati all’autorità giudiziaria dai carabinieri. Sono stati rubati gioielli da un’abitazione, un’auto e un cellulare da un’auto.

LE INDAGINI

Attraverso indagini che coinvolgevano i sistemi di videosorveglianza pubblica, analisi dei tabulati telefonici e controlli presso commercianti locali, i Carabinieri hanno individuato e denunciato tre pluripregiudicati per furto aggravato e ricettazione.



Per quanto riguarda i gioielli, i Carabinieri hanno intercettato i monili all’interno di un ComproOro del capoluogo, impedendo che fossero fusi. L’autovettura rubata è stata rinvenuta in buono stato in un’area rurale nei pressi di Vittoria. Il cellulare rubato è stato trovato durante una perquisizione in un’abitazione di via Di Stefano, mentre veniva utilizzato da un pregiudicato che lo aveva acquistato da un ricettatore pochi giorni prima. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

