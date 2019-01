Giochi e ricevitorie, il Tar conferma il regolamento di Niscemi. Potrebbero cambiare le autorizzazioni da parte dei Comuni - Ragusa Oggi

Giochi e ricevitorie, il Tar conferma il regolamento di Niscemi. Potrebbero cambiare le autorizzazioni da parte dei Comuni

Condividi su:

Il Tar Sicilia, come riporta Agipronews, dice no alla sospensione del regolamento sui giochi di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, che prevede almeno 500 metri di distanza tra sale e luoghi sensibili e disciplina l’orario di funzionamento degli apparecchi (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30). «I profili di carattere generale circa l’incompetenza dell’amministrazione intimata a dettare alcune delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento impugnato risultano infondate, in considerazione dei molteplici settori di interesse pubblico coinvolti», si legge nell’ordinanza. Le disposizioni adottate, conclude il Tar «risultano prive dei profili di illogicità o irragionevolezza denunziati in ricorso»