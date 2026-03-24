Un ammanco di 369.000 euro sul budget destinato alle prestazioni convenzionate dei laboratori di analisi della provincia di Ragusa sta suscitando forte preoccupazione. A denunciarlo è il Movimento Laboratori Siciliani (MLS) tramite il segretario regionale e provinciale Salvatore Battaglia, che definisce la vicenda «gravissima e penalizzante per il territorio ibleo». Secondo quanto riportato dal sindacato, […]
“Gio-Gio-Gio-ia!!!”: Capossela omaggia la Costituzione e i cittadini con il Gioia di Scicli
24 Mar 2026 12:01
Vinicio Capossela ha festeggiato la vittoria del No al Referendum sulla giustizia con un gesto simbolico e poetico. Su Instagram, il cantautore ha condiviso una storia con una foto del Cristo Risorto di Scicli, accompagnata dalla sua celebre canzone “L’Inno al Gioia l’Uomo Vivo”, dedicata alla festa nel 2006.
“Gio-Gio-Gio-ia!!! Il cittadino è vivo! E gode di sana Costituzione! Grazie a tutte a tutti. Ai giovani soprattutto. Viva l’Italia antifascista!”, ha scritto Capossela, sottolineando l’importanza della partecipazione civica e della difesa dei valori democratici.
Il post ha subito riscosso entusiasmo sui social, richiamando l’attenzione su un messaggio chiaro: la musica può diventare strumento di partecipazione civile, unendo arte e impegno sociale. L’omaggio al Cristo Risorto di Scicli rafforza il tono celebrativo e leggero del messaggio, rendendo la pubblicazione un tributo alla vita, alla comunità e alla Costituzione.
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