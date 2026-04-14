Giarratana Volley da applausi: vittorie, secondi posti e sogni di promozione

Un fine settimana da incorniciare per la ASD Giarratana Volley, protagonista assoluta nei campionati regionali con risultati che confermano la solidità del progetto sportivo e la crescita costante del movimento pallavolistico locale. Le formazioni maschile e femminile hanno infatti centrato due vittorie pesanti che rafforzano il ruolo della società tra le realtà più competitive del territorio.

Serie C maschile: vittoria e secondo posto consolidato

La formazione maschile di Serie C ha chiuso la regular season con un’altra prova di maturità, superando l’Exongraphic Astra Stadium Catania con il punteggio di 3-1. Un successo che consente al Giarratana di consolidare il secondo posto in classifica con 51 punti, frutto di ben 17 vittorie in 19 partite disputate.

Numeri che raccontano una stagione di altissimo livello per il gruppo guidato dall’allenatore Gianluca Giacchi, capace di mantenere continuità di rendimento e di restare stabilmente nelle zone alte del girone.

«Siamo orgogliosi del cammino fatto – afferma Giacchi –. La squadra ha dimostrato carattere, equilibrio e una qualità di gioco che ci ha permesso di restare ai vertici. Ci apprestiamo a chiudere la stagione con consapevolezza e con la soddisfazione di aver costruito un’identità forte».

Serie D femminile: successo netto e accesso agli spareggi Gold

Sorrisi anche per la formazione femminile impegnata nel Girone D di Serie D, che ha superato con un netto 3-0 il Fitness Solarino conquistando un risultato dal grande valore sportivo.

Grazie a questa vittoria il Giarratana Volley femminile sale al secondo posto in classifica con 38 punti e centra l’accesso agli spareggi Promozione Gold, un traguardo importante per la società e per l’intero movimento pallavolistico giarratanese.

L’allenatore Saro Corallo sottolinea la crescita della squadra: «Le ragazze stanno migliorando partita dopo partita. Questa vittoria conferma la loro determinazione e la capacità di mantenere alta la concentrazione nei momenti decisivi. Il gruppo è unito e ha ancora ampi margini di crescita».

Un progetto sportivo che continua a crescere

Il doppio risultato ottenuto nel weekend rafforza la visione della società, che negli ultimi anni ha puntato con decisione su programmazione, tecnici qualificati e sviluppo del settore giovanile.

Il presidente Salvatore Pagano guarda con soddisfazione ai traguardi raggiunti: «Questi successi sono il frutto del lavoro di tutti. La maschile ha disputato una stagione straordinaria e la femminile ha raggiunto un risultato prestigioso con l’accesso agli spareggi Gold. Siamo orgogliosi dei nostri atleti, dei tecnici e di tutto lo staff».

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