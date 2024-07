Giarratana si prepara al MeMuFest, il Festival Medievale

Già da qualche giorno, i banditori annunciano con voce chiara in tutte le contrade del circondario: “O genti di terre vicine e lontane, sgombrate i vostri focolari e preparatevi a un viaggio nel tempo. Un’epoca gloriosa, un tempo lontano, rivive tra queste mura. Di quando dame e cavalieri, con passo fiero e sguardo nobile, popolavano il reame. Tamburi risonanti come tuoni annunciano l’arrivo della festa. Fiamme danzanti illuminano la notte, creando un’atmosfera magica e misteriosa. Venite a far festa, il 19 e il 20 luglio a Giarratana: si perderà la testa”.

C’è grande attesa per la settima edizione del MeMuFest, la rievocazione storica che si svolge lungo le vie di Giarratana e, soprattutto, presso il Parco dei Settimo, nella parte antica della cittadina iblea, sede dei ruderi dell’antico castello. La novità di quest’anno è il fatto che il festival si terrà in due giornate, con un prefestival il 19 luglio, evento mai avvenuto in precedenza. Tamburi, musici, sbandieratori, rievocazioni storiche, degustazioni medievali e falconeria caratterizzeranno questo atteso appuntamento.

Gli organizzatori dell’associazione gruppo Tamburi Città di Giarratana, con il patrocinio del Comune e il supporto dell’Ars e dell’assessorato regionale Autonomie locali e funzioni pubbliche, oltre al sostegno di numerosi sponsor privati, sottolineano: “Questa festa medievale è l’unica del genere a tenersi in provincia di Ragusa. Oltre alla volontà di voler far rivivere il Medioevo, il MeMuFest nasce anche per valorizzare il territorio. Il Medioevo riprende vita e basta lasciarsi trasportare dai suoni, dai colori, dai profumi di un’epoca ormai lontana. L’ambiente viene intriso di fascino, attraverso scenografie, tradizioni, leggende e usanze di un periodo storico lontano che torna a fare capolino in queste due serate, quella del prefestival e quella del festival vero e proprio. L’atmosfera medievale rivive anche attraverso le esibizioni dei gruppi e le degustazioni gastronomiche che fanno assaporare la bellezza di antichi riti e sapori.”

Le sfilate lungo le vie del paese saranno un elemento immancabile della rievocazione, che trova una sua ragione d’essere storica inserendosi nel periodo in cui Federico III d’Aragona riprende l’iniziativa militare in molti centri abitati della Sicilia, tra cui proprio Giarratana. Numerose associazioni parteciperanno all’evento, con l’intento di renderlo ancora più suggestivo e coinvolgente.

