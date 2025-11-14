A Scicli si accentua la tensione politica all’interno di Forza Italia sul progetto del nuovo ASP Ragusa di aprire un Centro di Pronta Accoglienza (CPA) per le dipendenze patologiche all’ospedale Busacca. Mentre la segreteria cittadina del partito ha espresso pieno sostegno all’iniziativa, tre esponenti di rilievo del partito locale si sono dissociati pubblicamente, denunciando mancanza […]
Giarratana riscopre Sant’Ilaria martire: celebrazioni e festa in programma
14 Nov 2025 09:42
Nella chiesa di San Bartolomeo, cuore spirituale della comunità di Giarratana e custode da decenni delle spoglie mortali di Santa Ilaria martire, sono iniziate ieri pomeriggio le celebrazioni del triduo in onore della giovane protettrice della gioventù femminile della “Perla degli Iblei”.
Le celebrazioni si sono aperte con la Santa Messa e, a seguire, con l’adorazione eucaristica, momenti che hanno richiamato fedeli e membri dell’Azione cattolica, associazione che porta il nome della martire.
Oggi esposizione eucaristica, domani i Vespri
Il programma del triduo prosegue oggi, con l’esposizione eucaristica prevista per l’intera giornata, dalle 9.00 alle 18.00.
Domani, invece, spazio ai primi Vespri di Sant’Ilaria alle 17.30, cui seguirà la Santa Messa nella medesima chiesa di San Bartolomeo.
Un culto antico che chiede di rinascere
Il culto di Sant’Ilaria a Giarratana è tra i più antichi della tradizione locale e si perde “nella notte dei tempi”. Negli ultimi anni, tuttavia, la partecipazione è diminuita e la parrocchia punta oggi, attraverso queste celebrazioni, a riaccendere l’interesse e il sentimento di devozione verso la giovane martire.
Domenica la festa di Santa Ilaria martire
Il ciclo celebrativo culminerà domenica, con la festa dedicata a Santa Ilaria martire, momento atteso dalla comunità e dai fedeli che vedono nella giovane santa un modello di purezza, coraggio e fede.
© Riproduzione riservata