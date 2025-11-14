Giarratana riscopre Sant’Ilaria martire: celebrazioni e festa in programma

Nella chiesa di San Bartolomeo, cuore spirituale della comunità di Giarratana e custode da decenni delle spoglie mortali di Santa Ilaria martire, sono iniziate ieri pomeriggio le celebrazioni del triduo in onore della giovane protettrice della gioventù femminile della “Perla degli Iblei”.

Le celebrazioni si sono aperte con la Santa Messa e, a seguire, con l’adorazione eucaristica, momenti che hanno richiamato fedeli e membri dell’Azione cattolica, associazione che porta il nome della martire.

Oggi esposizione eucaristica, domani i Vespri

Il programma del triduo prosegue oggi, con l’esposizione eucaristica prevista per l’intera giornata, dalle 9.00 alle 18.00.

Domani, invece, spazio ai primi Vespri di Sant’Ilaria alle 17.30, cui seguirà la Santa Messa nella medesima chiesa di San Bartolomeo.

Un culto antico che chiede di rinascere

Il culto di Sant’Ilaria a Giarratana è tra i più antichi della tradizione locale e si perde “nella notte dei tempi”. Negli ultimi anni, tuttavia, la partecipazione è diminuita e la parrocchia punta oggi, attraverso queste celebrazioni, a riaccendere l’interesse e il sentimento di devozione verso la giovane martire.

Domenica la festa di Santa Ilaria martire

Il ciclo celebrativo culminerà domenica, con la festa dedicata a Santa Ilaria martire, momento atteso dalla comunità e dai fedeli che vedono nella giovane santa un modello di purezza, coraggio e fede.

