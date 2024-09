Giarratana e lo sport ragusano piangono la morte di Leonardo Fatuzzo: aveva avuto un incidente in bici e purtroppo non ce l’ha fatta

Aveva avuto un grave incidente mentre era in bici nel luglio del 2024. Purtroppo, dopo mesi di coma, non ce l’ha fatta. La comunità di Giarratana è affranta dalla perdita per il compianto Leonardo Fatuzzo, noto in città per le sue innumerevoli attività legate al sociale e nel mondo dello sport ragusano per essere stato un rugbysta alla fine degli anni ’80.

Il cordoglio del Ragusa Rugby

“Siamo tristi, dispiaciuti, amareggiati e tanto troppo altro – si legge sulla Pagina Facebook del Ragusa Rugby- Come sempre, come faceva, in campo e fuori, Leonardo ha lottato come un leone mentre era in coma dopo un incidente con la sua bici, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Un abbraccio Leonardo, la comunità rugbistica ragusana e siciliana, oggi, piange con la tua famiglia, cui va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza”. Fatuzzo faceva parte del movimento “Old” del Ragusa Rugby ed era rimasto legato alla squadra e alla dirigenza. Leonardo Fatuzzo era un professionista che aveva uno studio privato a Giarratana e anche l’amministrazione ha espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa.

Inoltre, era un appassionato ciclista e molto attivo nella comunità del piccolo Comune montano. Il giorno dei funerali non è stato ancora stabilito in quanto la salma dovrà essere traslata da Rimini, dove era stato portato in un centro specializzato, a Giarratana. Alla sua famiglia le più sincere condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi.

