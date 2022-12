Giarratana celebra l’Immacolata, il simulacro portato a spalla dalle donne

Dal messaggio teologico del concepimento senza peccato al fatto che il simulacro lo portano a spalla solo le donne. Una peculiarità distintiva per i festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione a Giarratana che hanno vissuto il momento clou questa mattina con una speciale processione.

Dopo la messa solenne tenutasi in chiesa Madre, le donne giarratanesi si sono, per l’appunto, fatte carico di portare a spalla la statua dell’Immacolata durante il corteo che ha preso il via poco dopo mezzogiorno e che si è snodato per le vie del paese. Un carico di messaggi simbolici che non passa inosservato e che, non a caso, ha suscitato il plauso dei devoti e dei fedeli.

Quindi, la statua dell’Immacolata è stata portata all’interno della chiesa di San Bartolomeo per un momento di preghiera. La processione, poi, guidata dal parroco, il sacerdote Francesco Mallemi, è proseguita sino alla chiesetta della Madonna delle Grazie. E anche qui un altro momento di preghiera. Sul finire, il rientro in chiesa Madre dove è stato cantato il Te deum. Numerosi i fedeli che hanno partecipato a questo momento molto particolare.