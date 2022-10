Gianluca Manenti riconfermato alla guida di ConfCommercio Sicilia per i prossimi cinque anni

Gianluca Manenti, 49 anni, master universitario in Euroconsulenza e progettazione e master universitario in Management delle Regioni e degli enti locali, operatore turistico, è stato riconfermato alla guida di Confcommercio Sicilia per i prossimi cinque anni.

La fumata bianca è arrivata all’unanimità, questa mattina, nel corso dei lavori dell’assemblea elettiva della Giunta siciliana della federazione di categoria, presente il direttore regionale Enzo Costa, svoltisi a Villa Politi, a Siracusa, dove è tuttora in corso la seconda conferenza di sistema promossa da Confcommercio Sicilia.

Nel contesto della stessa riunione di Giunta, che, tra l’altro, è stata rinnovata, il presidente provinciale di Siracusa, Elio Piscitello, è stato nominato vicepresidente regionale vicario mentre il presidente provinciale di Agrigento, Giuseppe Caruana, sarà il vicepresidente regionale amministratore.