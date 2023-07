Giacomo Sinatra al Ragusa Calcio

Giacomo Sinatra, attaccante centrale originario di Caltagirone, è stato aggiunto alla rosa dell’Asd Ragusa Calcio 1949 per rafforzare il reparto d’attacco. Nato nel 2003, ha un’altezza di 184 centimetri e utilizza il piede destro. Ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Catania e della Leonzio, e ha giocato anche per l’U19 del Piacenza, oltre che per Enna, Nissa e Sancataldese.

Sinatra è stato fermo dallo scorso ottobre a causa di un infortunio, ma attualmente si sente bene e la sua motivazione è alle stelle. Non vede l’ora di poter tornare a giocare e sentire l’adrenalina delle partite. Il fatto di poter farlo in una piazza importante come Ragusa lo carica ancora di più. È consapevole che l’ambiente calcistico a Ragusa è molto esigente, ma questo lo stimola ulteriormente.