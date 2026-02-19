Gestione e Innovazione: a Ragusa nasce il corso per i manager dell’agricoltura di domani

Ragusa si prepara a formare i nuovi protagonisti del settore agricolo. Su iniziativa dell’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, guidato dall’assessora Catia Pasta, prende il via il corso “Controllo e Managerialità per le Imprese Agricole”, un percorso formativo innovativo pensato per fornire agli imprenditori agricoli locali gli strumenti necessari ad affrontare le sfide del mercato moderno.

Il corso, di livello base, è frutto di una collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, l’ODCEC di Ragusa (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e il supporto scientifico dell’Università degli Studi di Catania, Corso di Laurea in Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile. Fondamentale anche il contributo della Banca Agricola Popolare di Sicilia – sede di Ragusa, che ha reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.

“Gestire un’azienda agricola oggi significa avere solide competenze manageriali,” afferma l’assessora Pasta. “Abbiamo voluto offrire gratuitamente ai nostri produttori la possibilità di formarsi su temi cruciali come finanza, bilancio e sostenibilità, affinché l’agricoltura ragusana continui a distinguersi non solo per la qualità produttiva, ma anche per la capacità gestionale. La collaborazione tra imprese, cultura e istituzioni locali rappresenta un valore aggiunto imprescindibile.”

Il percorso si svolgerà presso l’aula ODCEC di Ragusa ogni venerdì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30, a partire dal 27 febbraio 2026, per un totale di 16 ore. Tra i temi trattati:

Analisi degli equilibri aziendali e continuità operativa

Sistemi di programmazione: dal controllo dei costi alla definizione del prezzo di vendita

Bilancio e sostenibilità: interpretare i dati per decisioni strategiche

Fiscalità e lavoro: aggiornamenti sugli adempimenti

Finanza e conversione ecologica: opportunità della transizione green

Tra i relatori, professionisti e accademici di rilievo come Prof. Pierluigi Catalfo, Dott. Maurizio Attinelli, Dott. Michelangelo Aurnia e Prof. Giuseppe Davide Caruso, insieme a esperti di fiscalità e finanza aziendale.

Per informazioni e modalità di iscrizione, gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa (Dott.ssa Mariagrazia Bocchieri – mg.bocchieri@comune.ragusa.it – Tel. 0932-676449) o alla segreteria dell’ODCEC di Ragusa (segreteria@odcecragusa.it – Tel. 0932-689009).

