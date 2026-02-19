Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
Gestione e Innovazione: a Ragusa nasce il corso per i manager dell’agricoltura di domani
19 Feb 2026 19:50
Ragusa si prepara a formare i nuovi protagonisti del settore agricolo. Su iniziativa dell’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa, guidato dall’assessora Catia Pasta, prende il via il corso “Controllo e Managerialità per le Imprese Agricole”, un percorso formativo innovativo pensato per fornire agli imprenditori agricoli locali gli strumenti necessari ad affrontare le sfide del mercato moderno.
Il corso, di livello base, è frutto di una collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, l’ODCEC di Ragusa (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) e il supporto scientifico dell’Università degli Studi di Catania, Corso di Laurea in Management delle Imprese per l’Economia Sostenibile. Fondamentale anche il contributo della Banca Agricola Popolare di Sicilia – sede di Ragusa, che ha reso possibile la realizzazione dell’iniziativa.
“Gestire un’azienda agricola oggi significa avere solide competenze manageriali,” afferma l’assessora Pasta. “Abbiamo voluto offrire gratuitamente ai nostri produttori la possibilità di formarsi su temi cruciali come finanza, bilancio e sostenibilità, affinché l’agricoltura ragusana continui a distinguersi non solo per la qualità produttiva, ma anche per la capacità gestionale. La collaborazione tra imprese, cultura e istituzioni locali rappresenta un valore aggiunto imprescindibile.”
Il percorso si svolgerà presso l’aula ODCEC di Ragusa ogni venerdì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30, a partire dal 27 febbraio 2026, per un totale di 16 ore. Tra i temi trattati:
- Analisi degli equilibri aziendali e continuità operativa
- Sistemi di programmazione: dal controllo dei costi alla definizione del prezzo di vendita
- Bilancio e sostenibilità: interpretare i dati per decisioni strategiche
- Fiscalità e lavoro: aggiornamenti sugli adempimenti
- Finanza e conversione ecologica: opportunità della transizione green
Tra i relatori, professionisti e accademici di rilievo come Prof. Pierluigi Catalfo, Dott. Maurizio Attinelli, Dott. Michelangelo Aurnia e Prof. Giuseppe Davide Caruso, insieme a esperti di fiscalità e finanza aziendale.
Per informazioni e modalità di iscrizione, gli interessati possono rivolgersi agli uffici dell’Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Ragusa (Dott.ssa Mariagrazia Bocchieri – mg.bocchieri@comune.ragusa.it – Tel. 0932-676449) o alla segreteria dell’ODCEC di Ragusa (segreteria@odcecragusa.it – Tel. 0932-689009).
© Riproduzione riservata