Gerry Scotti festeggia i suoi 68 anni a Scicli

Il celebre conduttore televisivo Gerry Scotti spegne 68 candeline e ha scelto Scicli per festeggiare il suo compleanno. Arrivato già da una settimana, il popolare conduttore televisivo si sta godendo il tempo con i suoi cari. Come sempre, Scotti si concede gesti normali come andare al supermercato a fare la spesa. Nonostante il berrettino bianco e la barbetta incolta, è stato riconosciuto dai numerosi fan affettuosi.

La scelta di Scicli non è casuale: Gerry Scotti ha instaurato un legame autentico con la Sicilia, trascorrendo qui non solo le estati ma anche periodi autunnali, apprezzando la bellezza senza tempo dell’isola. Negli ultimi cinque anni, Scotti ha vissuto momenti preziosi e indimenticabili in Sicilia, immergendosi nella cultura, nella cucina e nell’ospitalità che tanto ama.

Chi è Gerry Scotti

Gerry Scotti, nato Virginio Scotti il 7 agosto 1956 a Miradolo Terme, è uno dei volti più amati della televisione italiana. Con il suo carisma e il suo sorriso contagioso, ha conquistato il cuore degli spettatori grazie a una lunga carriera come conduttore televisivo e radiofonico. La sua connessione con la Sicilia è ormai nota: ha imparato ad amare profondamente questa regione.

Negli anni, Scotti ha visitato frequentemente la Sicilia. Nel luglio 2019, è stato in vacanza a Sampieri, in provincia di Ragusa. Nell’estate del 2021, ha celebrato il suo 65° compleanno ricevendo in dono un grande albero. È tornato a Scicli a novembre dello stesso anno e ancora l’estate successiva, trascorrendo giorni di sole e relax insieme alla moglie e agli amici locali. Durante queste visite, ha sempre espresso grande apprezzamento per la cultura, la cucina e l’ospitalità siciliana, descrivendo l’isola come la sua seconda casa.

Foto: BlogSicilia

© Riproduzione riservata