Gara interna domani pomeriggio per lo Scicli Social Club di pallamano

La squadra del coach Luca Ammatuna incontrerà, nel parquet del geodetico di Jungi, il Gagliano Aetna Impianti con inizio gara alle 17. Un incontro alla portata degli sciclitani che, comunque, non và sottovalutato. I gialloverdi sono usciti sconfitti, nel girone di andata, dal campo della squadra ospite e nella gara di domani, la sesta giornata di ritorno del Campionato di serie B Drago, vorranno recuperare quel gap di allora. Attualmente è un momento delicato per i padroni di casa reduci da tre sconfitte consecutive. Con il Gagliano Aetna Impianti si attende la vittoria contro una squadra che si trova a pari punti in classifica con la compagine locale di Luca Ammatuna. In settimana il gruppo ha lavorato a marce ridotte per l’infortunio di alcuni atleti; criticità, questa, cui il mister è ormai abituato. Seppure ciò, spera di recuperare qualche elemento finora indisponibile. Sicura l’assenza del terzino Manuel Carbone, miglior realizzatore della squadra. I ragazzi scenderanno in campo con l’intento di fare tutto il possibile per dare una svolta al momento negativo ed i tifosi si attendono da loro una prova di orgoglio nel ricordo della sconfitta del 24 novembre scorso quando lo Scicli Social Club uscì sconfitto (30-28) al termine di una partita condotta, per lunghi tratti, in vantaggio e che nei minuti diventò fatale. Il coach Luca Ammatuna è fiducioso: “affrontiamo una squadra alla nostra portata. Ho raccomandato ai ragazzi di essere più precisi sotto porta, più compatti in difesa e non perdere troppi palloni in attacco. Quindi, la concentrazione deve essere altissima se vogliamo ottenere un successo, badando ad alcuni dettagli che ci hanno fatto perdere punti nel nostro cammino”. L’arbitraggio è affidato alla coppia Bocchieri-Manuele.



