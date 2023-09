Gal Pesca, un progetto per il settore ittico promosso da cinque comuni iblei

Cinque comuni iblei varano il Gal Pesca. Si costituirà nei prossimi giorni un soggetto giuridico che riunirà cinque comuni della provincia di Ragusa (Scicli, Acate, Santa Croce Camerina, Ragusa, Vittoria, quest’ultimo come comune capofila). I cinque comuni lavoreranno in partnership con soggetti privati e associazioni di pescatori e – entro il 20 settembre – presenteranno alla Regione un progetto che punti a garantire lo sviluppo del settore. Il Gal Pesca prende le mosse da un avviso pubblico emanato il 3 agosto scorso dalla Regione Siciliana – in particolare dal Dipartimento Pesca – per la selezione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Potranno presentare un progetto soggetti pubblici e privati che agiranno in partenariato per promuovere un progetto complessivo al servizio del territorio. Se il progetto sarà accolto e approvato dalla regione, potrà usufruire di un finanziamento di tre milioni di euro. Serviranno a progettare e a dar vita ad una serie di interventi infrastrutturali di piccola scala finalizzati alla creazione di servizi per i settori ittico, produttivo in genere, ambiente, turismo, promozione, sostenibilità, innovazione e ricerca.

Anastasia Licitra: “Puntiamo sulla crescita di un’economia blu sostenibile”

Il Gal Pesca – spiega l’assessore allo Sviluppo economico di Vittoria, Anastasia Licitra – può sostenere in modo forte la crescita di un’economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura. Permetterà ai comuni aderenti di implementare le politiche a favore delle aree costiere e interne interessate dalla presenza di attività del comparto ittico. Si punta su una progettazione locale, con la partecipazione delle comunità locali ai procvessi di sviluppo, rafforzando il dialogo tra la società civile e le istituzioni. In quetso modo punteremo ad accedere ai finanziamenti comunitari”.

Quattro assi: Ambiente, turismo, imprese, ricerca e innovazione

I progetti si muoveranno su quattro assi: Ambiente, Turismo, Settore produttivo (imprese), Ricerca e innovazione. Per la città di Vittoria e per il territorio ibleo è una grande opportunità. Già dieci anni fa, con la presentazione del Gac ibleo, nel 2013, si erano potuto attingere a risorse importanti. Nella programmazione successiva (2014 – 2020 ) Vittoria non presentò nessun progetto autonomo, preferendo aderire al progetto del Gac “Unicità del Golfo” che aveva come capofila il comune di Gela. Ma quel progetto non venne finanziato. Ora una nuova progettazione e una nuova opportunità. Dati i tempi ristretti del bando, già il 10 agosto si è tenuta una riunione dei soggetti promotori. Nel frattempo, si è andati avanti per dar vita al nuovo soggetto che in questi giorni viene sottoposto all’approvazione dei vari consigli comunali. Il comune di Vittoria sarà chiamato a deliberare nella seduta di questa sera.