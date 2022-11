Gaetano Galvagno (Fdl), eletto presidente dell’Ars

Con 43 voti e’ stato proclamato eletto alla presidenza dell’Ars il deputato FdL Gaetano Galvagno, appludito dall’aula. Gliene occorrevano alla seconda votazione 36.

La maggioranza ha dunque tenuto. A 37 anni e’ il presidente dell’Ars piu’ giovane di sempre. Presenti e votanti 70 deputati su 70. Schede bianche 11, poi una serie di voti dispersi, uno dei quali a Caterina Chinnici, ex candidato presidente della Regione del centrosinistra.

“Questa non potrà essere la legislatura delle passerelle e delle parole ma dei fatti. Saranno i 5 anni più importanti di sempre, quelli degli investimenti e quindi non possiamo fallire”. Lo ha detto il neo Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno nel suo intervento a Sala d’Ercole. “Abbiamo una grande opportunità – dice – abbiamo un governo nazionale e un governo regionale che sono dello stesso colore e pertanto ciascuno di noi deve mettere in moto tute le forze e le intelligenze e le idee di cui dispone per creare una sinergica generosità che manca da tempo”.