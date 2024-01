Furto nei locali del presidio Caritas di Marina di Acate: rubate attrezzature e merendine per i bambini

Furto nei locali del presidio Caritas di Marina di Acate. I ladri sono entrati, qualche giorno fa, in uno dei due locali gestiti dalla Caritas diocesana, dall’associazione “I tetti colorati” e da Save the Children, dove si svolgono attività pomeridiane per i bambini che vivono nella frazione e nella zona circostante, dove si trovano numerose aziende agricole.

Rubate le attrezzature informatiche ed elettroniche

I ladri sono entrati da una finestra laterale e hanno portato via le attrezzature informatiche ed elettroniche: i tablet utilizzati per le attività pomeridiane, i mixer, le casse acustiche. Il materiale portato via ha un valore di circa 7000 euro. In un’altra stanza hanno prelevato merendine e bevande per i bambini. Non hanno invece rovistato tra il materiale didattico.

I locali ospitano la scuola dell’infanzia e le attività pomeridiane

I locali del presidio ospitano, in questi mesi, la nuova scuola materna, istituita per la prima volta ad Acate nel settembre scorso e frequentata da 20 bambini. Il comune dovrà appontare i nuovi locali per ospitare la scuola e la classe è ospitata, per ora, nella sede temporanea del presidio. Il presidio ospita attività pomeridiane di supporto scolastico, laboratori creativi, educazione all’affettività, educazione motoria. Sono 100/120 i bambini che frequentano il centro nei diversi giorni della settimana, per le diverse attività. Le attività sono coordinate da 12 operatori e volontari.

Il 16 gennaio scorso, la sottosegretaria all’Istruzione e al merito Paola Frassinetti si è recata in visita alla scuola, accompagnata dal vescovo, dal sindaco, dagli operatori delle associazioni di volontariato e dalle autorità scolastiche.