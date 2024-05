Furto in una gioielleria a Comiso: recuperata refurtiva, denunciati due uomini per furto e una donna per ricettazione

I carabinieri hanno recuperato la refurtiva dopo un furto avvenuto in una gioielleria a Comiso l’11 maggio scorso. Sono stati denunciati due uomini per il reato di furto e una donna per ricettazione di gioielli. Il proprietario, dopo aver formalizzato la denuncia, ha consegnato ai carabinieri i filmati di sorveglianza del suo esercizio commerciale. Dopo aver visionato i filmati e aver acquisito le immagini delle telecamere poste sulle vie limitrofe, sono riusciti a risalire ai presunti autori.

L’identificazione

Si tratta di una donna vittoriese, P.C.: in casa sua, è stata ritrovata parte della refurtiva con ancora i cartellini dei prezzi. Inoltre, sono stati identificati anche due uomini, P.G. e A.G., entrambi vittoriesi. I militari hanno sequestrato i capi di abbigliamento e la refurtiva, in attesa di riconoscimento da parte del legittimo proprietario. I due uomini, sono stati denunciati i per furto aggravato, mentre la donna per ricettazione.

