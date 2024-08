Furto in bar-tabaccheria a Donnalucata. In corso la quantificazione del bottino e lo studio della dinamica

Per entrare all’interno del bar-tabaccheria “Settemila” di via Sanremo gli ignoti malviventi hanno rotto la vetrata dell’esercizio commerciale. Un locale frequentato fin dalle prime ore del mattina, dagli orari di apertura. Ignoti avrebbero provocato un grosso buco, presumibilmente usando una grossa pietra per rompere il vetro dell’imposta, quella che si affaccia proprio su via Sanremo visto che l’ingresso è ad angolo su via Lido. Il grave fatto delinquenziale si presume sia stato portato a termine nella notte, nella tardissima notte visto che Donnalucata ieri sera pullulava di gente per la manifestazione del “Trofeo del Mare” che ha portato nella borgata sciclitana un numeroso pubblico.

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Modica in queste ore sono al lavoro per quantificare il bottino e soprattutto di individuare cosa i ladri hanno scelto di portare via durante il “colpo”. Lavoro investigativo che stanno effettuando assieme ai proprietari che all’ora di apertura hanno scoperto il furto. Il bar-tabaccheria, per la sua posizione strategica (di fronte all’ex sede della Caserma dei carabinieri) in cui si trova, è il più frequentato in tutta la borgata. Si cerca di capire come i malviventi abbiano fatto per non fare sentire il rumore dei vetri infranti a terra. La zona della borgata, in pieno centro, è molto trafficata anche nelle ore notturne.

Notizia in aggiornamento

