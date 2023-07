Furto di una smart TV in un supermercato, arrestati un uomo ed una donna

Rubano una Smart Tv in un supermercato di Pozzallo. Due persone, un uomo e una donna rispettivamente di 20 e 44 anni, già gravati da diversi pregiudizi penali, sono stati arrestati in flagranza di reato nel pomeriggio di venerdì scorso. Si tratta di due persone originarie di Ragusa.

I DUE SONO STATI BLOCCATI

I due hanno tentato di rubare una Smart Tv da 43 pollici da un supermercato di via dello stadio. Immediatamente, i due ladri sono stati rintracciati in via Torino e trovati a bordo di una Ford Fiesta.

Controllati e perquisiti, sono stati trovati in possesso della tv, nascosta all’interno del bagagliaio. Il valore era di circa 200 euro. Il televisore è stato restituito al responsabile del supermercato che ovviamente ne aveva denunciato il furto. I due sono stati condotti agli arresti domiciliari a disposizione del Magistrato di turno del Tribunale di Ragusa.